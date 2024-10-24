Медведев заявил, что Польша «нарывается» на неприятности

Польша «нарывается» на неприятности, принимая такие решения как закрытие генконсульства РФ в Познани, считает заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Газета.Ru

«Эти поляки нарываются на неприятности. Они закрывают наше консульство и подумывают о высылке нашего посла», - возмутился Медведев. «В 1920-х годах правосудие было быстрым для посланников из вражеских стран. [Чекисты Николай] Андреев, [Яков] Блюмкин и [ликвидированный ими] бедный немецкий посол фон Мирбах - вот примеры», - напомнил зампред СБ РФ. ТАСС

Ранее посол России Сергей Андреев заявил, что Москва еще не получила ноту от Варшавы о закрытии генерального консульства в Познани. Lenta.ru