В России высказались о закрытии двух КПП на границе с Финляндией

Закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) между Россией и Финляндией стало негативным шагом в первую очередь по отношению к обычным гражданам обеих государств, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о прекращении работы двух погранпереходов.

"Сложно сказать, с чем это связано, что они усмотрели в этом. Однозначно эти переходы были нужны для добрососедства, для приграничного сотрудничества". Светлана Журова, депутат Госдумы

«Эти границы [имели значение] для людей, которые имеют очень давние связи с Финляндией — у них и родственники, и возможности, например, они пользовались спортивными объектами друг друга. Много было инфраструктурных объектов, общее культурное наследие, поэтому был такой пешеходный доступ выходного дня — как они к нам, так и мы к ним, это была возможность поехать к родственникам, друзьям. Это были теплые и добрососедские по-настоящему отношения. Крайне жалко, я думаю, что на уровне людей есть понимание, что этого делать нельзя, а на уровне политиков, к сожалению, это не так», — сказала депутат.

Финляндия полностью прекратила работу двух КПП на границе с Россией, сообщила погранохрана страны. Речь идет о пунктах в Париккале и Инари. В пресс-релизе говорится, что руководство пограничных стран обеих стран приняло такое решение в октябре. Фактически движение через Инари закрылось в ноябре 2021 года, а через Париккале — в апреле 2022 года. Их использовали преимущественно для перевозки древесины.