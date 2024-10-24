Мир на грани полномасштабной войны: заявления Путина в последний день саммита БРИКС

В завершающий день саммита БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. Он акцентировал внимание на актуальных геополитических вызовах и необходимости проведения реформ в международных институтах, а также заявил, что Украина используется Западом для создания угроз России. URA.RU представляет ключевые высказывания российского лидера.

Призыв к реформированию ООН

Путин отметил, что необходимость реформирования институтов развития ООН и глобальных финансовых структур давно назрела. Он подчеркнул, что мироустройство сталкивается с препятствиями со стороны сил, которые продолжают действовать в логике доминирования.

Вклад России в мировую безопасность

В своем выступлении Путин акцентировал внимание на том, что Россия делает серьезный вклад в мировую продовольственную и энергетическую безопасность. Он указал на цифры: более 100 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции было экспортировано лишь за последний год, а Россия занимает лидирующие позиции на рынке зерновых и энергоносителей.

Сотрудничество со странами Глобального Юга

Путин подчеркнул открытость России к сотрудничеству с государствами Глобального Юга и Востока. Он призвал работать над созданием мира, где учитываются интересы каждого народа и их право на суверенное развитие.

Иллюзорные расчеты на стратегическое поражение России

Стремление Запада нанести России стратегическое поражение является иллюзорным. Президент указал, что такие расчеты делаются лишь теми, кто не знает российской истории и не понимает крепость духа и единство российского народа.

Угроза со стороны Украины

Особое внимание было уделено ситуации с Украиной. Путин заявил, что Киев используется Западом для создания критических угроз безопасности России. Он указал на игнорирование жизненных интересов России и нарушения принципов равной и неделимой безопасности.

Ситуация на Ближнем Востоке

Обострение ситуации на Ближнем Востоке также стало одной из центральных тем выступления Путина. Он призвал к запуску комплексного политического процесса, необходимого для урегулирования конфликта на этих территориях. Путин указал, что регион находится на грани полномасштабной войны, сравнив происходящую эскалацию с цепной реакцией, где каждая новая агрессия влечет за собой ответные действия и способствует дальнейшему насилию.

О системе безопасности в Евразии

Россия предложила концепцию создания системы равной и неделимой безопасности для стран Евразии. Цель данной инициативы заключается в совместной работе для надежного обеспечения подлинной стабильности и формирования условий, способствующих мирному развитию всех государств и народов на этом континенте.

Нездоровые методы Запада

В завершение Путин акцентировал внимание на нездоровых методах, используемых Западом, подрывающих мировую стабильность. Он привел в пример односторонние санкции, манипуляции валютными рынками и вмешательство во внутренние дела стран под предлогом защиты прав человека. Путин указал, что такие действия только усугубляют существующие конфликты и создают новые угрозы.