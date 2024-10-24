Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита БРИКС. Ura.Ru

«Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и вот у нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному нашему сожалению», – сказал президент после выступления президента Палестины Махмуда Аббаса, акцентируя внимание на том, что ситуация требует особого внимания. ТАСС

Путин добавил, что Россия будет продолжать прилагать усилия для урегулирования конфликтов на международной арене, подчеркивая важность мирных переговоров и дипломатических путей решения. Российский лидер отметил, что такие подходы являются основными приоритетами страны в международной политике. Деловая газета «Взгляд»