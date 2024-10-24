В МИД РФ назвали цель договора о партнерстве с КНДР

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия и Северная Корея смогут применить свой договор о стратегическом партнерстве, если одна из стран окажется в состоянии войны. Об этом дипломат рассказал телеканалу «Звезда».

Летом 2024 года Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Госдума ратифицировала соглашение 24 октября.

Документ предполагает развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна в областях политики, обороны, безопасности, экономики, инвестиций, информационных технологий, культуры, образования, туризма и в других сферах, представляющих взаимный интерес.

Также договор предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае, если на одну из стран нападет одно или несколько государств. Руденко подчеркнул, что это соглашение поднимает отношения России и КНДР до союзнического уровня.

«Важный момент, это статья четвертая, которая предусматривает оказание военной помощи в случае - в случае, я хотел бы подчеркнуть - агрессии против одной из сторон. То есть сам договор может быть введен в действие, только если в отношении одной или другой стороны-подписанта будет совершено нападение и мы окажемся в состоянии войны», - заявил Руденко.

Он добавил, что договор был заключен именно сейчас из-за радикального изменения геополитической ситуации в регионе, наращивания присутствия сил США и появления новых военных альянсов.