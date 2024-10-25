Захарова: Запад делал все, чтобы нейтрализовать повестку БРИКС

Страны коллективного Запада делали все возможное, чтобы нейтрализовать повестку саммита БРИКС в Казани и с помощью информационных вбросов старались очернить образы участников объединения.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Во-первых, [успех саммита БРИКС в Казани] стал информационным потрясением для стран коллективного Запада, а во-вторых, они стали искать и изыскивать все возможности, чтобы на моменте проведения мероприятий БРИКС, заседаний совета министров [стран - участниц объединения], саммитов, вбрасывать дополнительную информацию, которая должна была бы либо нейтрализовать повестку, либо использоваться для очернения образа тех стран, которые в БРИКС входят", - обратила внимание она.

По мнению Захаровой, как бы ни старался Запад скрывать информацию об успешном развитии объединения, год назад после исторического расширения БРИКС это стало делать невозможно.

"Когда уже не только те страны, которые были у самого основания [БРИКС], а уже те, которые присоединились, то есть организация уже расширилась на несколько стран, а желающих вступить в нее все еще было десятки - это невозможно стало скрывать", - подчеркнула дипломат.

16-й саммит БРИКС, который стал ключевым событием председательства РФ в объединении, проходил в Казани с 22 по 24 октября. Во второй день саммита его участники приняли Казанскую декларацию. Среди основных тем документа - развитие объединения, позиция по глобальным проблемам, урегулирование региональных кризисов, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке.

Группа БРИКС была создана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к ним присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года в объединение вступили Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Саммит в Казани стал первым, в котором они приняли участие в качестве полноправных членов.