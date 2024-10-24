Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века

Момент для реформирования институтов развития ООН и глобальных финансовых структур давно настал, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». Газета.Ru

Президент отметил, что вес развивающихся стран в мировой экономике изменился за последнее время. Кроме того, Путин добавил, что структура ООН должна быть адаптирована к «реалиям XXI века». RT на русском

«Важным <...> считаем <...> расширение представленности в Совете Безопасности ООН и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе тех, чьи лидеры находятся в этом зале», — подчеркнул Путин. Российская газета