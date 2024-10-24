Путин открыл заседание в формате «БРИКС плюс»: о чем говорил президент

Пленарное заседание саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» под председательством президента России Владимира Путина началось в Казани. Всего в нем участвуют представители почти 40 стран. Рассказываем, о чем заявил глава государства в ходе мероприятия.

Ситуация на Украине

Путин подчеркнул, что Запад использует Украину для создания критических угроз безопасности РФ. Как сообщает ТАСС, при этом игнорируются жизненные интересы России.

«Нарушаются принципы равной и неделимой безопасности. Поощряются межгосударственные и междоусобные распри. Один из примеров этого — это Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности и ущемления прав русскоязычных людей», —сказал российский лидер.

Президент добавил, что стремление нанести РФ стратегическое поражение является иллюзорным расчетом тех, кто не знает историю РФ. Как сообщает ТАСС, он отметил, что на Западе не принимают во внимание «ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа».

Ближний восток

Путин заявил, что участники заседания серьезно поговорят об обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает ТАСС, российский лидер отметил, что регион поставлен на грань полномасштабной войны.

«Начавшиеся год назад в Газе боевые действия распространились сейчас и на Ливан, оказались затронутыми и другие страны региона. Резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном», — сказал президент.

По мнению Путина, все это напоминает цепную реакцию. В результате она может привести к полномасштабному конфликту в регионе.

Российский лидер добавил, что обострение уже привело к гибели более 40 тысяч человек только в секторе Газа, причем большинство погибших — мирные жители. Саму ситуацию он охарактеризовал как «обострение застарелого конфликта, который не удается потушить десятилетиями».

«Неотложной задачей, безусловно, является запуск комплексного политического процесса для решения ближневосточной проблемы во всей ее полноте. Необходимо прекратить насилие, обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим, облегчить их страдания», — цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что РФ выступает против любых террористических проявлений с любой стороны конфликта на Ближнем Востоке. При этом без исправления исторической несправедливости на палестинских территориях установить мир в этом регионе невозможно, пишет РИА Новости.

Другие заявления

Путин считает, что структура ООН должна быть адаптирована к современным реалиям, пишет ТАСС. По его мнению, в Совете безопасности международной организации должны быть больше представлены страны Азии, Африки и Латинской Америки, лидеры которых собрались на саммите БРИКС.

Как сообщает РИА Новости, Путин также пригласил все заинтересованные страны к развитию международного транспортного коридора «Север-Юг» и развитию Северного морского пути.

Отдельно российский лидер заявил, что странам БРИКС пришло время обсудить создание собственной платформы для раскрытия потенциала растущих экономик ее участников. Об этом сообщает ТАСС.

«Очевидно, что следующая волна глобального экономического подъема рождается именно в странах мирового большинства», — отметил президент.

Он добавил, что РФ вместе с другими странами БРИКС стремится к созданию «лучшего мира», где будет уважаться мнение каждого народа.