Лавров призвал соблюдать приличия, отвечая на вопрос о партнерах БРИКС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отказался отвечать на вопрос журналистов о том, какие страны в настоящее время претендуют на получение статуса партнеров БРИКС. Газета.Ru

«Ждите. Есть некие приличия по оглашению результатов международных форумов. Соблюдайте приличия», — сказал дипломат, общаясь с корреспондентами на полях саммита БРИКС. ТАСС

Ранее на саммите БРИКС было принято решение не расширять состав объединения и присвоить статус партнера некоторым странам, подавшим заявки на вступление. При этом уточнялось, что от 30 до 35 стран заинтересованы во вступлении в БРИКС. Деловая газета «Взгляд»