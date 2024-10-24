Путин сфотографировался с главами делегаций на саммите БРИКС

Российский лидер Владимир Путин сделал общую фотографию с главами делегаций на саммите БРИКС. Президент встал рядом с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, передает RT.

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко оказался в одном ряду с коллегами из Казахстана, Киргизии и Таджикистана. После съемки лидеры продолжили общение между собой.

Ранее научный сотрудник Института Брукингса Асли Айдинтасбас назвала главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана самым неординарным и «не похожим на остальных» среди лидеров стран на саммите БРИКС. По ее словам, турецкий президент отличается от остальных тем, что является единственным представителем страны — члена НАТО.

Вечером 23 октября Путин на приеме БРИКС предложил поднять тост за процветание народов и укрепление взаимодействия между странами, входящими в объединение. В торжественном мероприятии приняли участие главы делегаций стран БРИКС и приглашенные лидеры.

Также президенту России презентовали сувенирную «купюру БРИКС». Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что банкноту могли напечатать в Торгово-промышленной палате. Он назвал ее символом общей работы, которая ведется в рамках объединения.