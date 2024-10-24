Путин оценил усилия Китая в мировых делах
Президент России Владимир Путин высоко оценил роль Пекина на международной арене.
"Китай очень много делает и для развития БРИКС, и в целом для того, чтобы ситуация на международной арене складывалась самым благоприятным образом. И соответствующие ресурсы вкладывает - и административные, и финансовые", - отметил глава российского государства на саммите "аутрич" / "БРИКС плюс", выслушав выступление председателя КНР Си Цзиньпина.
"Так что вам большое спасибо", - обратился российский лидер к китайскому коллеге.