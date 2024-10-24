Президент России Владимир Путин заявил, что переход к многополярному миру оказался трудным, так как его «нездоровыми методами» пытаются замедлить привыкшие доминировать силы. Российского лидера цитирует ТАСС.

«Переход к более справедливому мироустройству идет непросто. Его становление тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования на всем и вся», — сказал Путин.

По его словам, Запад стремится сдержать конкурентов в Африке, Азии и Латинской Америке при помощи незаконных санкций, протекционизма, манипуляций на рынках и вмешательства во внутренние дела.

Путин назвал такие методы конкуренции нездоровыми и отметил, что они приводят к подрыву стратегической стабильности и принципов «равной и неделимой» безопасности, а также поощрению межгосударственных распрей.

Путин открыл заседание в формате «БРИКС плюс»: о чем говорил президент

23 октября стало известно, что в Брюсселе остались недовольны широким международным участием в саммите межгосударственного объединения БРИКС, в частности присутствием стран — кандидатов на вступление в Евросоюз. По мнению европейских чиновников, стремящиеся к евроинтеграции страны должны избегать любых контактов с Россией.