Путин назвал условия для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Достижение мира на Ближнем Востоке возможно при исправлении исторической несправедливости и создании независимой Палестины, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он сказал в рамках пленарного заседания XVI саммита БРИКС.

Урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанных правовых базах, что предусматривает создание независимого палестинского государства. Исправление исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу может дать гарантии мира на Ближнем Востоке, — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что пока этот вопрос не будет решен, порочный круг насилия разорвать не получится. Люди продолжат жить в атмосфере кризиса. По словам Путина, требованием для восстановления стабильности в регионе также послужит реализация формулы двух государств, которую одобрили Совбез и Генассамблея ООН.

Пленарное заседание проходит в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». К встрече присоединились страны СНГ, делегации из стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Обострение на Ближнем Востоке стало одной из тем повестки.

Ранее президент предупреждал, что Ближний Восток поставлен на грань полномасштабной войны. Градус конфронтации между Израилем и Ираном резко вырос. Все происходящее он сравнил с цепной реакцией.