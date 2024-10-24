Стремление нанести России стратегическое поражение является незнанием истории. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Lenta.ru

«Сейчас вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа», - сказал он, выступая на саммите БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». ТАСС

Путин подчеркнул, что Украина используется для создания критических угроз безопасности России. RT на русском