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Появилось фото рабочего места Путина на саммите БРИКС

Журналисты опубликовали фото рабочего места президента России Владимира Путина на встрече «БРИКС плюс». Снимки обнародовал ТАСС.

Появилось фото рабочего места Путина на саммите БРИКС
© Администрация президента РФ

На столе лежит блокнот с гербом, а также к нему ручка и карандаш. Кроме того, там находились и наушники с переводом.

Ряд самых именитых лидеров стран Содружества наций решили посетить саммит БРИКС в Казани вместо встречи этой организации во главе с премьером Великобритании. Содружество наций включает в себя Великобританию и ее бывшие доминионы, колонии и протектораты. В общей сложности в организации состоит 55 государств-членов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул саммит межгосударственного объединения БРИКС в Казани. Отмечается, что Моди был вынужден покинуть саммит ради встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Вероятнее всего, в рамках диалога они обсудят вопросы военно-технического сотрудничества. Например, Нью-Дели в особенности заинтересован в сфере безопасности в морском пространстве.

Переводчик на встрече Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не решился прервать российского лидера, а когда президент РФ это заметил, то пошутил, что собеседник его и так понимает.