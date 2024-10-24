Появилось фото рабочего места Путина на саммите БРИКС

Журналисты опубликовали фото рабочего места президента России Владимира Путина на встрече «БРИКС плюс». Снимки обнародовал ТАСС.

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На столе лежит блокнот с гербом, а также к нему ручка и карандаш. Кроме того, там находились и наушники с переводом.

Ряд самых именитых лидеров стран Содружества наций решили посетить саммит БРИКС в Казани вместо встречи этой организации во главе с премьером Великобритании. Содружество наций включает в себя Великобританию и ее бывшие доминионы, колонии и протектораты. В общей сложности в организации состоит 55 государств-членов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул саммит межгосударственного объединения БРИКС в Казани. Отмечается, что Моди был вынужден покинуть саммит ради встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Вероятнее всего, в рамках диалога они обсудят вопросы военно-технического сотрудничества. Например, Нью-Дели в особенности заинтересован в сфере безопасности в морском пространстве.

Переводчик на встрече Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не решился прервать российского лидера, а когда президент РФ это заметил, то пошутил, что собеседник его и так понимает.