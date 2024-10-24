Украина используется для создания критических угроз безопасности России, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич» в Казани.

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«Один из примеров — это Украина, которую используют для создания крических угроз для России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемления прав русскоязычных людей», — подчеркнул Путин.

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