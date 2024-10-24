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Путин заявил об использовании Украины для создания угроз безопасности России

Украина используется для создания критических угроз безопасности России, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич» в Казани.

Путин назвал цель использования Украины
© brics-russia2024.ru
«Один из примеров — это Украина, которую используют для создания крических угроз для России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемления прав русскоязычных людей», — подчеркнул Путин.

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Владимир Путин
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Казань
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