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Путин: РФ выступает против любых террористических проявлений на Ближнем Востоке

Россия всегда выступала и выступает против любых террористических проявлений. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании в формате "аутрич" / "БРИКС плюс", говоря об истоках обострения на Ближнем Востоке, начавшихся с атаки боевиков радикального движения ХАМАС на Израиль.

Путин обозначил позицию России по конфликту на Ближнем Востоке
© РИА Новости

Подвергнув критике разрушения и насилие, которое происходит в секторе Газа и распространяется на другие страны и регионы, в том числе Ливан, президент РФ подчеркнул: "Мы всегда выступали и выступаем против любых террористических проявлений".