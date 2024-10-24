Путин обозначил позицию России по конфликту на Ближнем Востоке

Россия всегда выступала и выступает против любых террористических проявлений. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании в формате "аутрич" / "БРИКС плюс", говоря об истоках обострения на Ближнем Востоке, начавшихся с атаки боевиков радикального движения ХАМАС на Израиль.

Подвергнув критике разрушения и насилие, которое происходит в секторе Газа и распространяется на другие страны и регионы, в том числе Ливан, президент РФ подчеркнул: "Мы всегда выступали и выступаем против любых террористических проявлений".