Захарова: БРИКС позволяет миру двигаться вперед

БРИКС позволяет миру двигаться вперед, в то время как политическое меньшинство в странах Запада заводит планету в тупик. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Я не могу сказать, что это старт, потому что работа велась много лет. Это и есть та очередная ступень, которая позволит двигаться вперед тем, кому это нужно, важно, а этих стран и народов большинство. То, куда всех подвел западный мир, - это не люди, которые живут в западных странах, это не их вековая культура, а это их политическое абсолютное меньшинство, которое захватило власть, насаживает ультралиберальные, ультрационалистические установки. Они завели планету в тупик. А [БРИКС] - это та самая правильная дверь, которая ведет в будущее", - сказала дипломат, комментируя проведение саммита БРИКС в Казани.

"Это уникальное явление. С одной стороны, это восклицательный знак в той работе, которая была проделана. С другой стороны, это то самое двоеточие, после которого начинается новая эра, новая эпоха, - продолжила Захарова. - Это демонстрация нового миропорядка, который основан не на чьих-то, давайте скажем как есть, ублюдочных правилах, правилах не просто силы, а правилах силы извращенцев".

Как отметила официальный представитель дипведомства, новый миропорядок основан на понятных, прозрачных, транспарентных основах, зафиксированных в Уставе ООН. Кроме того, обратила внимание дипломат, он базируется "на понимании, что не все одинаковые, что все говорят на разных языках, у всех разные традиции, путь, историческая миссия".

При этом у всех стран БРИКС, несмотря на их различия, "есть возможность договариваться, относиться друг к другу со взаимным уважением, торговать", подчеркнула Захарова.

"Это путь, который предполагает договоренности, взаимоуважение и возможности разрешения сложных вопросов путем диалога. Кстати, [есть] страны с разными подходами даже друг к другу на каких-то этапах, но они все, почему-то это удивительно для Запада, могут приезжать, договариваться и говорить в унисон о важных вещах", - заключила она.

Саммит БРИКС

16-й саммит БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, проходит в Казани с 22 по 24 октября. Во второй день саммита его участники приняли Казанскую декларацию. Среди основных тем документа - развитие объединения, позиция по глобальным проблемам, урегулирование региональных кризисов, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке.

Группа БРИКС была создана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году присоединилась ЮАР. 1 января 2024 в объединение вступили Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Саммит в Казани стал первым, в котором они приняли участие в качестве полноправных членов.