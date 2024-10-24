Госдума ратифицировала договор о партнерстве с КНДР

Государственная дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Об этом стало известно в четверг, 24 октября. Вечерняя Москва

Отмечается, что Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика на постоянной основе будут поддерживать и развивать отношения всеобщего стратегического партнерства, базирующиеся на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности. Парламентская газета

Договор был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Президент РФ Владимир Путин внес его на ратификацию в Госдуму 14 октября. ТАСС