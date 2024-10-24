Госдума ратифицировала договор о партнерстве с КНДР

Нижняя палата парламента России сегодня ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Об этом пишет РИА Новости.

© РИА Новости

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, предполагающий оказание военной помощи в случае агрессии против одного из его участников, был подписан в ходе государственного визита Владимира Путина в Пхеньян. Президент внес в Госдуму законопроект о его ратификации 14 октября.

В ходе обсуждения законопроекта председатель нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что договор является итогом развития отношений Москвы и Пхеньяна, и между двумя странами «полное взаимопонимание».

«Более того, в самых непростых ситуациях Корейская Народная Демократическая Республика всегда принимала позицию поддержки нашей страны на уровне международных организаций, при проведении специальной военной операции, поддержала вхождение Крыма, решения, принятые по Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областям», - отметил он.

В свою очередь замминистра иностранных дел Андрея Руденко обратил внимание на то, что заключение договора является отражением переосмысления Москвой и Пхеньяном подходов к обеспечению собственной безопасности и выводит отношения между странами на уровень союзничества, пишет «Парламентская газета».

В целом, по его словам, договор призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-восточной Азии, несет позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе, закладывает основу для построения новой евразийской системы безопасности и не направлен против третьих стран. Закон о его ратификации был принят единогласно, «за» проголосовали 397 депутатов.