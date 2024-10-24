Профильная думская комиссия выявила попытки иноагентов распространять негатив и фейки о саммите БРИКС, который проходит в Казани. С чем это связано, сообщил ее руководитель Василий Пискарев.

Депутат, возглавляющий Комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, заявил о развернутой СМИ-иноагентами кампании по дискредитации саммита БРИКС. Он обратил внимание, что это происходит на фоне предельной открытости, сопровождавшей проведение саммита, ведь к освещению его работы были допущены представители СМИ из недружественных государств.

Тем не менее, "западные хозяева ориентировали подконтрольных им иноагентов на заполнение инфопространства фейками и информационным шумом", констатировал Пискарев.

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По его словам, иноагенты пытаются собрать на территории России негативную информацию о саммите.

"Особенно усердствовали при этом издания из числа тех, антироссийскую деятельность которых накануне попытался оправдать Европейский суд по правам человека", - добавил он.

Депутат назвал очевидным стремление отвлечь мировую аудиторию от изучения предложений, прозвучавших на саммите.

Также пытаются отвести внимание от "тех нелицеприятных оценок, которые получила колониальная и дискриминационная политика Запада".