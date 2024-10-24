Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал логичным решение президента ЮАР Сирила Рамафоса и премьер-министра Индии Нарендры Моди вместо встречи глав правительств стран Содружества наций на Самоа отправиться на саммит БРИКС в Казани. Об этом политик написал в своем личном блоге.

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— Кто такой Стармер? Что вообще может решаться на Самоа? Ровным счетом ничего, — заявил он.

По словам Пушкова, в Казани будут выдвинуты важные решения для всего мирового сообщества. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в этой системе лишь «очередной премьер» страны, которая находится в экономическом упадке. Британия меняет премьеров как перчатки. Он добавил, что в Казни соберутся лидеры стран, которые не относятся к Западу и при этом обладают колоссальным опытом, авторитетом и весом на международной арене, следует из сообщения в Telegram-канале.

Ряд самых именитых лидеров стран Содружества наций решили посетить саммит БРИКС в Казани вместо встречи этой организации во главе с премьером Британии. Об 23 октября написало издание Politico.