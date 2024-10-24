Президент Боливии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

s1ap7ha7boo7ych33ksПрезидент Боливии Луис Арсе прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС и встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы прибыли в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС, поставив перед собой задачу достигнуть важных результатов во благо народа Боливии", - написал Арсе в своем Telegram-канале.

Встреча Арсе и Путина запланирована на четверг. Как сообщает агентство ABI со ссылкой на посла Боливии в РФ Марию Луису Рамос, на встрече Арсе планирует обсудить с Путиным сотрудничество в сфере ядерной энергетики и образования, а также действующие литиевые контракты и перспективы вступления страны в БРИКС. О своем желании присоединиться к группе власти Боливии уведомили в июне прошлого года.

Путин и Луис Арсе уже встречались в этом году: 6 июня состоялись двусторонние переговоры, а 7 июня президенты вместе приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме.