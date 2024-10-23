Названа причина, по которой Украину лишь раз упомянули в декларации саммита БРИКС

Кризис на Украине не является центральным вопросом для БРИКС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Казанская декларация стран БРИКС «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» была опубликована в среду, 23 октября.

Страны группы в итоговой декларации напомнили о национальных позициях по ситуации на Украине и вокруг нее. Вместе с тем, украинскому кризису был посвящен только один пункт документа.

«Это не центральный вопрос БРИКС. Абсолютно. Да, это важный вопрос российской повестки дня, но это далеко не центральный вопрос БРИКС», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что в связи с этим в Казанской декларации украинский вопрос был отражен «настолько, насколько это должно фигурировать на повестке дня» организации.

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