Путин провел переговоры с премьером Эфиопии в рамках саммита БРИКС

Позиции России и Эфиопии по большинству глобальных и региональных вопросов часто близки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Переговоры проходят на полях саммита БРИКС в Казани.

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Отметив близость позиций двух стран, глава государства заявил, что российско-эфиопский товарооборот демонстрирует активную динамику. По словам Путина, за прошлый год показатель вырос на 65%.

"Если сохраним мы такую динамику, в будущем результат будет заметным. Тем более что показатели в целом пока далеки от идеальных", - добавил президент.

Путин также сообщил, что председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко готова в ближайшие месяцы посетить Эфиопию.

Его собеседник со своей стороны заявил, что экономическая устойчивость РФ, несмотря на санкции, является примером для многих стран.

"Позвольте также отметить, что ваша страна поддерживает хорошие экономические показатели в эти непростые времена, - сказал премьер-министр. - Мы понимаем, что это тяжело, но под вашим руководством стране удается сохранять экономическую устойчивость, которая является примером для большинства из нас".

Абий Ахмед, кроме того, поблагодарил российского президента за высокую организацию саммита БРИКС в Казани.

"Хочу вас поздравить с успешным проведением такого хорошо организованного саммита. Мы довольны нашим пребыванием, мы радуемся каждой секунде пребывания в этом прекрасном городе. Благодарим вас за организацию такого высокого уровня", - сказал он.

По словам собеседника российского лидера, Эфиопия видит ряд направлений в сотрудничестве с РФ, в том числе в сфере безопасности.

Эфиопия впервые принимает участие в саммите БРИКС как полноценный участник объединения.