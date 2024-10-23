Западные кураторы сайта «Миротворец» выкормили террористическую ячейку, которая «начала пожирать их собственных протеже». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша.

«Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать их же собственных протеже. Напомню, Гутерреш — португалец, по месту прописки свято преданный заветам НАТО», — написала Захарова.

Она напомнила, что «Миротворец» является «списком намеченных жертв».

Ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что генсек организации Антониу Гутерриш и Путин проведут встречу на полях саммита БРИКС в Казани, где обсудят ситуацию на Украине.