Путин пообещал Эрдогану посетить Турцию

Президент РФ Владимир Путин намерен посетить Турцию, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, о планируемом визите российский лидер сообщил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в рамках встречи на саммите БРИКС в Казани. Конкретные даты еще предстоит согласовать.

Президент сказал, что обязательно посетит Турцию. Сроки еще будут согласованы, — цитирует агентство Пескова.

На встрече с Эрдоганом Путин выразил соболезнования в связи с произошедшим терактом в Анкаре, в результате которого погибли пять человек. Он подчеркнул, что Москва осуждает «проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы». Теракт произошел за считанные минуты до начала переговоров в Казани.

На встрече Эрдоган отметил, что усилия по нормализации межбанковских транзакций между Турцией и Россией продолжаются. Он подчеркнул, что ведомства двух стран на данный момент решают проблемы банковских переводов между государствами.

Тем временем премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса поблагодарили российского лидера за организацию саммита БРИКС в Казани. По словам главы индийского правительства, встреча была организована прекрасно.