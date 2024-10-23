Лукашенко заявил, что Путин сожалеет о потерях в конфликте с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидер РФ Владимир Путин сожалеет о потерях, которые несут стороны российско-украинского конфликта, но твердо убежден в своей правоте.

"В этом конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены, я не просто убежден, я это знаю: Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это. Он ведь Западу предложил: вот предложение России, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил", - сказал Лукашенко в интервью журналисту британской вещательной корпорации Би-би-си Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани. Фрагмент беседы привело агентство БелТА.