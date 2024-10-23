Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с терактом в Турции

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с произошедшем терактом в Анкаре. Он подчеркнул, что Москва осуждает «проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы». Теракт произошел за считанные минуты до начала переговоров в Казани между Путиным и Эрдоганом.

Прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции, — сказал российский лидер на встрече с Эрдоганом.

Вечером 23 октября произошло вооруженное нападение в здании аэрокосмической корпорации Tusaş в районе Кахраманказан в Анкаре. В одном из помещений компании произошел взрыв. По предварительным данным, нападавших было несколько. Издание Haberturk писало, что террористы взяли в заложники 10 человек.

В Сети также появились первые кадры, сделанные после начала теракта у здания аэрокосмической компании. На опубликованном видео слышен взрыв и звуки перестрелки. Также видно, как один из вооруженных мужчин перебегает через дорогу.

Согласно предварительным данным турецкого МВД, во время нападения погибли три человека, 14 пострадали. Камеры наблюдения запечатлели одного из террористов. На снимке виден мужчина в черной одежде. В руках у него, по предварительным данным, винтовка с глушителем. При этом самих боевиков было минимум двое, что подтверждает видео.

Компания Tusaş разрабатывает турецкий истребитель пятого поколения Kaan, ударные беспилотники Anka, а также занимается модернизацией истребителей F-16. Кроме производственного центра, в районе нападения расположен центр испытаний космических кораблей и спутников USET.