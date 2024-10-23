Путин встретился с Эрдоганом на саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита БРИКС начал двустороннюю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидеры обсудят перспективы развития торгово-экономических связей, а также проект создания международного газового хаба на территории Турции. В прошлый раз они виделись в Астане в преддверии саммита ШОС в июле. При этом Путин и Эрдоган регулярно созваниваются по телефону - в 2024 году состоялось шесть таких бесед.

Турция не является членом БРИКС, но, как ранее заявлял Эрдоган, "искренне хочет развивать сотрудничество с объединением". В сентябре 2024 года помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Турция направила официальную заявку на полноформатное членство в БРИКС.

Сферы сотрудничества

Товарооборот России и Турции в 2023 году составил $55,4 млрд. Тогда было отмечено сокращение на 11,2% по сравнению с 2022 годом, но в текущем году наблюдается рост: по итогам января - августа - на 6,2%.

Турецкие предприниматели активно вкладывают средства в такие отрасли экономики России, как производство автокомпонентов, металлургия, деревообработка. Причем наибольшая концентрация их инвестпроектов отмечается в Татарстане.

В Турции, в свою очередь, Росатом реализует стратегически значимый проект в сфере энергетики - строительство первой турецкой АЭС "Аккую". Сейчас все четыре энергоблока станции строятся одновременно в круглосуточном режиме, пуск первого намечен на 2025 год.

Кроме того, страны активно сотрудничают в сфере туризма. Только за январь - август текущего года Турцию посетили более 4,5 млн россиян.