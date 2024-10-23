Песков указал на нюанс в отношении лидеров БРИКС к конфликту на Украине

В Кремле заметили, что участники саммита БРИКС стали лучше понимать позицию РФ относительно происходящего на Украине, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет «Российская газета».

Журналисты попросили пресс-секретаря рассказать, заметили ли в Кремле динамику улучшенного понимания со стороны лидеров стран БРИКС ситуации на Украине.

«Заметили», — ответил Песков.

Ранее Песков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин подробно рассказал на двусторонних встречах на полях саммита БРИКС об успехах ВС РФ в ходе СВО главам Индии, Китая, ЮАР и Египта.