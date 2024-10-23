МИД РФ прокомментировал сообщения об отправке военных из КНДР в зону СВО

Взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, подчеркнула на брифинге представитель российского МИД Мария Захарова. Она добавила, что утверждения о мнимой отправке военных из Северной Кореи в Россию являются «вбросами и шумихой», пишет РИА Новости.

По данным агентства, в СМИ Украины и Южной Кореи в последние дни появилось большое количество публикаций о мнимой отправке большого количества северокорейских солдат в зону СВО.

«Непонятно, почему Южная Корея подняла такой ажиотаж. Российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву и не нарушает его. Во-вторых, не наносит никакого вреда, ущерба Южной Корее», — отметила Захарова.

По мнению дипломата, «проследив цепочку событий», можно понять, «кто и для каких целей инициировал все эти вбросы и шумихи, все эти информационные волны».

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Представитель МИД разъяснила, что первые материалы появились в украинских СМИ, затем их подхватила «разведка Южной Кореи, потом генеральный секретарь НАТО запросил телефонный разговор с главой Республики Корея».

Захарова предположила, что причиной такого резонанса является то, что «Киев уже два года просит Сеул направить Украине летальное оружие». Она выразила надежду на то, что Южная Корея не поддастся на провокации, к которым ее подталкивают.