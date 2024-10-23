Захарова назвала вбросами сообщения об отправке военных из КНДР в РФ

Взаимодействие России и Северной Кореи в военной сфере не нарушает норм международного права. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, любые утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой», и нетрудно понять, «кто и для каких целей инициировал все эти информационные волны». Захарова указала, что связано с тем, что Украина уже два года просит у Южной Кореи летальное оружие.

«Главное, чтобы Южная Корея тоже не поддавалась на провокации, к которым её активно, очевидно, подталкивает Запад», - заключила она.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о наличии доказательств того, что войска КНДР находятся в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».