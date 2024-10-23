МИД РФ предупредил о последствиях отправки Францией солдат на Украину

Если Франция решит разместить воинский контингент на Украине, это может повлечь за собой столкновение ядерных держав и катастрофические последствия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Газета.Ru

«Он [глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню] не единственный представитель Запада, кто пытается заигрывать с идеей отправки иностранных войск на Украину. Практическая реализации этой затеи, вы знаете, к чему приведет. Могу повторить для тех, кто, может быть, забыл: она приведет к прямому столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями», - отметила дипломат. ТАСС

22 октября Франция предложила обсудить размещение на Украине «неядерных сил сдерживания». Лекорню считает, что это необходимо для отражения «новой угрозы» со стороны России. Российская газета