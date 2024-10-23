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МИД РФ предупредил о последствиях отправки Францией солдат на Украину

Если Франция решит разместить воинский контингент на Украине, это может повлечь за собой столкновение ядерных держав и катастрофические последствия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Газета.Ru

«Он [глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню] не единственный представитель Запада, кто пытается заигрывать с идеей отправки иностранных войск на Украину. Практическая реализации этой затеи, вы знаете, к чему приведет. Могу повторить для тех, кто, может быть, забыл: она приведет к прямому столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями», - отметила дипломат. ТАСС

22 октября Франция предложила обсудить размещение на Украине «неядерных сил сдерживания». Лекорню считает, что это необходимо для отражения «новой угрозы» со стороны России. Российская газета

МИД РФ предупредил о последствиях отправки Францией солдат на Украину
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