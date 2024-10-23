Лавров: слова Зеленского о "шагах к миру" в Москве читают как комикс

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о "шагах к миру" являются несерьезными, и в Москве их читают как не очень увлекательный комикс. Об этом на полях саммита БРИКС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Зеленский сейчас вспоминает в своих заявлениях те обмены мнениями, которые звучали ранее. "А после этого было вторжение в Курскую область, - напомнил Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. - Поэтому какие там у него шаги к миру и какие шаги на самом деле, это, по-моему, всем уже понятно".