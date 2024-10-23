Польша передумала высылать российского посла

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава пока не будет высылать российского посла. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее Сикорский утверждал, что отозвал согласие на работу российского консульства в Познани, а его сотрудники получат статус «нежелательных лиц» в Польше. По его словам, причиной этому послужила информация о том, что в стране был задержан диверсант, который планировал поджоги по заданию российской стороны. Как уточнил Сикорский, власти Польши приняли решение не высылать российского посла, поскольку в Варшаве надеются, что уже принятые меры «заставят Россию задуматься».

«Мы пока не хотим принимать такого решения, ибо надеемся, что вчерашнее наше решение заставит власти России задуматься», — заявил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозу Польши выслать российского посла.