Дипломаты Великобритании, которые ранее грубо отнеслись к российским журналистам в московском аэропорту Внуково, показали свое настоящее отношение к свободе слова и свободе СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Telegram-канале Shot появились кадры, как заместитель посла Великобритании в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково. Журналисты пытались задать вопросы прибывшей британской делегации, но Додд вырвал бейдж у одного из журналистов, а также толкнул девушку с микрофоном, которая пыталась задать ему вопрос.

"В этом вояже, в этом выходе британских или английских джентльменов из Внуково можно увидеть все нынешнее состояние британского общества, отношение ко всему: к высоким стандартам, о которых они постоянно заявляют, к свободе слова, к плюрализму средств массовой информации", - сказала она на брифинге.

Захарова отметила, МИД РФ уже обращало внимание на то, что Лондон издевается над российскими журналистами, напомнила, что им не продлевали аккредитацию, не выдавали визы, не пускали на мероприятия. Из увиденного, добавила она, можно сделать вывод, что "британские официальные лица вообще не имеют никаких представлений о том, что такое безопасность журналиста, что такое свобода слова, что такое уважение к профессии журналистика".