«Хватит жить по чужим правилам!»: о чем говорил Путин на саммите БРИКС

Какую главную мысль высказал Путин на саммите БРИКС

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Выступая на саммите БРИКС в Казани, президент России объявил, что мировая экономика претерпевает значительные изменения и ее центры смещаются к развивающимся рынкам.

По словам Путина, многополярная модель мировой экономики запускает новую волну экономического роста. При этом страны БРИКС+ благодаря «ответственной макроэкономической и кредитно-финансовой политике» «не на словах, а на деле оказывают позитивное влияние на мировую стабильность».

В то же время в мире остается значительный кризисный потенциал, отметил Путин. Это связано с тем, что в развитых странах продолжается рост долгов, из-за чего они ведут политику односторонних санкций и протекционизма. Санкции и растущая долговая нагрузка развитых стран чреваты новым мировым кризисом. В этих условиях нельзя дальше «жить по чужим правилам», объявил Путин.

«Чем дольше мы будем жить по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится переход к более справедливой экономической системе. Это может сопровождаться большими потрясениями, в частности теми, что мы видим на Ближнем Востоке», — заявил президент РФ.

Что еще говорил Путин на саммите БРИКС

Глава государства подчеркнул, что страны БРИКС очень разные и суверенные державы, но являются единомышленниками, которые «проявляют ответственность за будущее мира». Как отмечает Кремль, по итогам 2024 года доля блока суверенных стран в мировой экономике превысит долю стран «Большой семерки». При этом в 2024-2025 суммарный рост ВВП стран БРИКС составит 3,8%, в развитых странах лишь 3,2%.

Россия предлагает ряд инициатив в рамках БРИКС: новую инвестиционную платформу, которая стала бы «мощным инструментом поддержки» национальных экономик, зерновую биржу, центр антимонопольной политики, специальный механизм международных консультаций для стран БРИКС, а также отдельную платформу БРИКС по драгоценным металлам и алмазам. Кроме того, Путин предложил блоку создать альянс в области искусственного интеллекта, который позволит искать общий подход к безопасности ИИ.

Что за слухи про раскол в БРИКС

Американское агентство Bloomberg в преддверии саммита в Казани выпустила статью о якобы признаках «раскола» в лагере стран БРИКС: якобы лидеры блока готовы перессориться из-за внутренних противоречий — у Индии конфликт с Китаем, Бразилия и ЮАР тяготеют к Индии и не поддерживают антизападную риторику России, и в целом «у БРИКС нет единого голоса».

Bloomberg в своей инфографике объявляет большинство стран БРИКС не «пророссийскими» (к которым издание относит не только Китай и Иран, но и Сальвадор с Эфиопией), а «новыми нейтральными». Именно «новые нейтральные» (а не БРИКС) по такой логике ведут по уровню международных инвестиций. При этом Индия якобы выступила против расширения блока.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью НТВ подчеркнул, что в БРИКС нет конфликтов и поводов для раскола.

«В БРИКС никто не сотрудничает против кого-то, все сотрудничают ради своих собственных национальных интересов», — напомнил Песков.

Представитель Российско-индийского общества дружбы Рамешвар Сингх в разговоре с NEWS.ru назвал «фейком» сообщения о том, что Индия против расширения БРИКС.

«Наш главный секретарь правительства сказал, что это фейк. Индия никогда не противоречила, никогда не останавливала, никогда таких объявлений не делала», — заверил он.

Что говорили про Украину на саммите БРИКС

Тема СВО на Украине и конфликта между Москвой и Киевом поднималась на саммите БРИКС, рассказал НТВ Песков. Путин проинформировал собеседников об успехах ВС РФ на фронте, а также о нежелании Киева вести переговоры.

«Президент дает четкие оценки нынешнего положения дел и перспектив урегулирования. Отмечая, конечно, нежелание украинской стороны вести какие-то переговоры и весьма и весьма положительную динамику на фронте для Вооруженных сил РФ», — констатировал Песков.

Могут ли члены НАТО вступить в БРИКС

Песков также дал ответ на вопрос о возможности вступления Турции — члена НАТО — в БРИКС. По его словам, страны блока не ставят таких условий, как в других международных организациях.