В МИД прокомментировали переговоры о вступлении Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО никогда не будет предметом для переговоров с Москвой. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

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«Приглашение Киева в НАТО не может быть предметом переговоров с Россией ни сейчас, ни в будущем», — сказала она.

Дипломат отметила, что стремление украинских властей в Североатлантический альянс в ущерб безопасности России наряду с террором в отношении русских на Донбассе стало причиной кризиса на Украине и начала специальной военной операции.