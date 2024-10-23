Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань на саммит БРИКС, где проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Газета.Ru

Турецкого лидера встретил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, который несколько раз посещал Турцию с официальными визитами в качестве главы российского региона. Он также вручил цветы супруге турецкого президента Эмине Эрдоган. Lenta.ru

В сентябре Эрдоган в интервью NBC отметил, что Россию и Турцию связывают многомерные политические, экономические и культурные связи. Российская газета