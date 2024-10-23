Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию

Страны БРИКС утвердили итоговую декларацию саммита в Казани, которая содержит общие оценки ситуации в мире и долгосрочные цели объединения, заявил в завершение расширенной встречи членов альянса президент России Владимир Путин. RT на русском

«Итоговая декларация саммита БРИКС принята, она содержит общие оценки положения дел в мире и цели на долгосрочную перспективу», — заявил Путин. Ura.Ru

Он также сообщил, что принятое решение предполагается распространить в ООН. «Хочу отметить, что мы планируем распространить ее [Казанскую декларацию саммита БРИКС] как наш общий совместный документ», – сказал Путин. Декларация содержит общие оценки положения дел в мире и обозначает цели на долгосрочную перспективу. Деловая газета «Взгляд»