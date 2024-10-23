В Госдуме объяснили прибытие генсека ООН на саммит БРИКС в Казани

Для Организации Объединённых Наций союз становится серьёзной структурой. Его деятельность не может оставаться без внимания. Таким мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа. «Я думаю, что Гутерриш прилетел в Казань, потому что сегодня союз БРИКС занимает ведущее место в международном политическом союзе. 4-5-10 стран, сейчас желающих вступить в БРИКС, ещё около 40 только официально заявили, остальные присматриваются. Для ООН это становится серьёзной структурой, которая работает параллельно, решает свои экономические задачи, и это не может оставаться без внимания Организации Объединённых Наций. Мир перешёл из однополярного состояния в многополярный. Заседание БРИКС наглядно это показывает». Генсек ООН прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. В международном аэропорту им. Тукая Антониу Гутерриша встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает ТАСС. Ранее Кремль анонсировал переговоры Владимира Путина и главы всемирной организации в Казани, на которых обсудят работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины. 22 октября в Казани начались мероприятия в рамках саммита БРИКС. В ходе них президент России провёл ряд двусторонних встреч. Сегодня состоится заседание XVI саммита БРИКС в узком и расширенном составах.