Захарова рассказала о «беспрецедентной» кибератаке на МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 23 октября на ресурсы министерства была совершена «беспрецедентная» кибератака из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости.

Информация о масштабной DDOS-атаке на ресурсы МИД России появилась в первой половине дня. Из-за атаки брифинг Захаровой перенесли с 10:00 на 14:00.

Захарова заявила, что атаки на сайт МИД совершаются регулярно, но DDOS-атака 23 октября имела беспрецедентный масштаб и длилась несколько часов. Чтобы восстановить работу ресурсов, в министерстве решили не добавлять нагрузку на сайт и перенесли брифинг, объяснила Захарова.

Технические службы и провайдеры приняли необходимые меры для отражения атаки. По словам Захаровой, в МИД считают, что атака связана с успешным проведением саммита БРИКС в Казани.