МИД России ответил на закрытие генконсульства РФ в польской Познани

Решение МИД Польши отозвать разрешение на работу российского консульства в Познани является проявлением «безудержной русофобии» Варшавы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

«Мы в очередной раз стали свидетелями проявления официальной Варшавой безудержной русофобии, помноженной на болезненную шпиономанию (...) Польские власти пытаются набрать очки, запугивая граждан российской угрозой», — сказала она. Lenta.ru

До этого пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский сообщал, что генконсульство России в польской Познани может окончательно прекратить работу уже в начале ноября. Газета.Ru