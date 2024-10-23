Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию

Участники саммита БРИКС, который сейчас проходит в Казани под председательством России, приняли итоговую декларацию. В нее вошли цели для стран-участниц объединения, а также оценка текущего положения дел в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Итоговая декларация саммита БРИКС принята, она содержит общие оценки положения дел в мире и цели на долгосрочную перспективу», — заявил Путин в ходе заседания участников саммита БРИКС.

Трансляция выступления велась в эфире «России 24».