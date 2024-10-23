Путин: Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию и отправят ее в ООН
В Казани завершилось расширенное заседание саммита БРИКС, где выступили все приехавшие мировые лидеры. По итогам принята совместная декларация, где зафиксированы общие позиции по ключевым проблемам.
После того как на саммите выступили все лидеры государств, Владимир Путин взял заключительное слово. Он отметил, что лидеры стран БРИКС выступают с общих или созвучных позиций по большинству глобальных и региональных проблем.
"Принципиально важно, что все партнеры по БРИКС настроены на продолжение самой тесной совместной работы по формированию более демократической, инклюзивной и многополярной международной системы, - заявил Путин. - Нас объединяет понимание того, что вместе мы способны реализовать самые амбициозные и масштабные проекты".
Путин добавил, что в 2024 году страны объединения достигли серьезных результатов в сотрудничестве, продвинулись по трем магистральным направлениям - политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные продукты.
На утверждение лидеров подготовлена итоговая декларация, в которой, по словам Путина, даны общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, а также определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу.
- Есть ли какие-то возражения, замечания к этой декларации? - обратился Путин к коллегам. - Если нет, то предлагаю считать декларацию принятой.
- Мы планируем распространить ее в ООН как наш общий совместный документ, - уточнил российский лидер.