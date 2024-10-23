Путин: Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию и отправят ее в ООН

В Казани завершилось расширенное заседание саммита БРИКС, где выступили все приехавшие мировые лидеры. По итогам принята совместная декларация, где зафиксированы общие позиции по ключевым проблемам.

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После того как на саммите выступили все лидеры государств, Владимир Путин взял заключительное слово. Он отметил, что лидеры стран БРИКС выступают с общих или созвучных позиций по большинству глобальных и региональных проблем.

"Принципиально важно, что все партнеры по БРИКС настроены на продолжение самой тесной совместной работы по формированию более демократической, инклюзивной и многополярной международной системы, - заявил Путин. - Нас объединяет понимание того, что вместе мы способны реализовать самые амбициозные и масштабные проекты".

Путин добавил, что в 2024 году страны объединения достигли серьезных результатов в сотрудничестве, продвинулись по трем магистральным направлениям - политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные продукты.

На утверждение лидеров подготовлена итоговая декларация, в которой, по словам Путина, даны общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, а также определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу.

- Есть ли какие-то возражения, замечания к этой декларации? - обратился Путин к коллегам. - Если нет, то предлагаю считать декларацию принятой.

- Мы планируем распространить ее в ООН как наш общий совместный документ, - уточнил российский лидер.