В Госдуме объяснили новый план Зеленского на случай продолжения конфликта

Новый план Владимира Зеленского на случай продолжения военного конфликта с Россией необходим Киеву для мотивации украинцев. С таким заявлением выступила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Газета.Ru

«Сейчас без помощи Запада им совсем непросто. (...) Им нужно людям что-то предъявлять, иначе внутри может быть взрыв. Понятно, что люди не могут быть довольны тем, что происходит. Поэтому, несомненно, нужно озвучивать мобилизационные планы, лозунги. Плюс нужно всячески продемонстрировать поддержку Запада, иначе им не поверят», — сказала депутат. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил государственным органам разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий страны. Он нужен на случай, если военный конфликт будет продолжаться. Российская газета