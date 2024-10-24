Володин: время Байдена, Макрона и Шольца ушло

План США и Евросоюза (ЕС) по изоляции России провалился. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По словам российского политика, о провале намерений Вашингтона и Брюсселя говорит тот факт, что в саммите БРИКС в Казани приняли участие 36 стран, 22 из которых — с делегациями на высшем уровне. Володин отметил, что доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составит по итогам года 36,7 процента и превысит долю G7.

«Время [президента США Джо] Байдена, [французского лидера Эммануэля] Макрона, [канцлера Германии Олафа] Шольца ушло. Страны хотят жить в многополярном и справедливом мире. В основе которого взаимоуважение, суверенное равенство государств», — подытожил Володин.

Известно, что на саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд, премьер-министр Индии Нарендру Моди, президент ЮАР Сирила Рамафосу и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.