Володин потребовал экстрадировать Чубайса

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин выступил с предложением об экстрадиции бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на территорию России. Володин остро раскритиковал результаты реформы российской электроэнергетики, проведенной при Чубайсе, указав на неэффективность передачи отрасли в частные руки. Ura.Ru

Изучив и проанализировав заявления Чубайса, сделанные в прошлые годы, в частности о необходимости отдать электроэнергетику частникам, чтобы наращивать мощности, можно увидеть, что никакие мощности не были увеличены, заявил Володин. Газета.Ru

«А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор», — высказал мнение спикер Госдумы. Он призвал называть вещи своими именами и экстрадировать Чубайса в Россию. Вечерняя Москва