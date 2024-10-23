Новый мир, ИИ и санкции: главные заявления Путина на саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин 23 октября выступил на заседании саммита БРИКС, прошедшем в расширенном составе. Российский президент рассказал, в чем БРИКС превосходит G7, предложил странам создать новую инвестиционную платформу и высказался об искусственном интеллекте (ИИ).

Об экономических успехах БРИКС

Путин подчеркнул, что по итогам 2024 года доля стран БРИКС в мировой экономике составит 36,7 процента, передает ТАСС. Этот показатель уверенно превышает 30-процентную долю стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония), отметил президент.

Путин сослался на данные, согласно которым в большинстве стран БРИКС в среднесрочной перспективе ожидаются опережающие темпы развития. В 2024-2025 годах средний рост экономик БРИКС составит около 3,8 процента.

По мнению Путина, экономики БРИКС демонстрируют устойчивость благодаря ответственной макроэкономической и кредитно-финансовой политике стран.

О новом мировом порядке

Президент России заявил, что мировая торговля и глобальная экономика в последние годы претерпевают существенные изменения, сообщает ТАСС. Центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков, подчеркнул Путин.

«Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь, за счет стран глобального Юга и Востока и, естественно, государств БРИКС», - заявил глава РФ.

О проблемах в мире и в ООН

Путин отметил, что реализация повестки ООН в области устойчивого развития до 2030 года сейчас «буксует», передает РИА Новости. Президент РФ указал, что волатильность цен на сырье остается высокой, а из-за роста инфляции падают доходы людей и корпоративная прибыль во многих странах.

Сильнее всего от нестабильной ситуации в мировой экономике страдают наименее развитые страны, подчеркнул Путин. Главной проблемой он назвал продовольственную и энергетическую инфляции.

Об угрозе нового кризиса

Президент РФ отметил, что геополитическая напряженность в мире возрастает, а практика применения односторонних санкций - расширяется. Путин предупредил об угрозе начала нового мирового кризиса.

Новый кризис может быть спровоцирован «хроническим» ростом долговой нагрузки в развитых странах, односторонними санкциями, а также политикой протекционизма и недобросовестной конкуренцией, считает президент.

О зерновой бирже

Путин рассказал, что Россия предлагает странам БРИКС открыть свою зерновую биржу, передает ТАСС. Целью этого проекта президент РФ назвал формирование справедливых и предсказуемых цен на продукты и сырье.

Путин заявил, что появление такой биржи поможет защитить национальные рынки от внешних вмешательств, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов. Со временем зерновая биржа может трансформироваться в полноценную товарную, подчеркнул президент РФ.

Об инвестиционной платформе БРИКС

Также Путин предложил странам БРИКС создать новую инвестиционную платформу, которая позволит поддержать экономики стран-членов, а также государств глобального Юга и Востока. Президент России заявил, что странам БРИКС необходимо активизировать сотрудничество в области технологий, образования, освоения ресурсов, торговли, логистики, финансов, страхования и «кратно нарастить объемы капиталовложений».

Об искусственном интеллекте

Путин предложил странам БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере ИИ, сообщает РИА Новости. Ранее такой кодекс был принят деловым сообществом России.

Также Путин рассказал о предложении России создать альянс искусственного интеллекта БРИКС. Эта инициатива, среди прочего, призвана не допускать противоправного использования ИИ.